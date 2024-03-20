Подмосковье 20 марта 2024, 21:01 Депутат Вшивцев поддержал солистов «Активного долголетия» на музыкальном конкурсе в Волоколамске Источник фото: Ирина Паленова

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Финальный этап областного вокального конкурса «Мелодия весны» среди участников «Активное долголетие» прошел в центре культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа. Депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев пожелал всем исполнителям победы.

Он отметил, что этот конкурс — отличная возможность проявить себя, поделиться своим творчеством и получить признание.

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В музыкальных соревнованиях приняли участие более ста солистов старшего поколения из Шаховской, Лотошино, Клина, Балашихи и других городских округов Подмосковья, которые представили на суд жюри интересные номера.

Лауреаты конкурса получили дипломы и памятные подарки.

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