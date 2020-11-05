Одинцовская поликлиника первой в Подмосковье начала диагностировать меланому по системе «Паспорт кожи»

Автоматизированная система для скрининга новообразований — уникальная разработка российских ученых. Сегодня у «Паспорта кожи» нет зарубежных аналогов. Аппарат оценивает состояние родинок и риск развития меланомы.

На это уходит всего несколько минут, а раньше врачи тратили не менее часа. Здесь оборудование для «Паспорта кожи» появилось первым в Подмосковье.

Поликлиническое звено для нас в серьезном приоритете. Как всегда, огромная нагрузка на терапевтов. И это современная поликлиника с таким оборудованием — в ней есть КТ и около десятка аппаратов УЗИ. Для нас крайне важно, чтобы все обследования проводили уже здесь, чтобы не направляли людей в стационары Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев осмотрел кабинет велоэргометрии, где жителям быстрее ставят диагноз благодаря современным тренажерам, и проверил оборудование для измерения импульсов мозга. Кроме того, в поликлинике работают травматологи, операционные с КТ, УЗИ и не только.

По словам губернатора, уже сегодня учреждение посещают по 1,2 тысячи человек, а оно рассчитано на 1,5 тысячи в каждую смену. И это говорит о высокой востребованности первичной врачебной помощи.

«Поликлиники сегодня и всегда имеют архиважное значение для всех нас. Если врач уже здесь дал профессиональную, грамотную рекомендацию, ты можешь избежать госпитализации и можешь начать получать лечение с самых первых симптомов. Это значит, что и болезнь будет протекать в более легкой форме», — отметил Воробьев.

Он добавил, что речь идет о заболеваниях, связанных не только с сердцем или онкологией, но и с коронавирусом. Во всех случаях важна первичная точная диагностика.

Поликлинику построили совсем недавно, но уровень сейчас говорит сам за себя. Конечно, ключевое — врачи. Можно потратить сколько угодно денег и купить оборудование, но если не придут качественные специалисты, то, как говорят, грош цена стараниям Андрей Воробьев.

А ранее Андрей Воробьев рассказал о нагрузках, которые ложатся на систему здравоохранения в Подмосковье. Он подчеркнул, что в регионе готовят инфекционные госпитали и увеличивают штат врачей.