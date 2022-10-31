Одинцово стало одним из лидеров Подмосковья по ремонту дорог в 2022 году | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 09:35 Одинцово стало одним из лидеров Подмосковья по ремонту дорог в 2022 году

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Одинцово стало лидером по объемам проведенного ремонта. В округе привели в порядок свыше 80 километров дорог, сообщили в Минтрансе региона. При этом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 50 километров региональной сети.

Глава министерства Алексей Гержик сообщил, что ремонт провели на 45 участках муниципальных и региональных дорог. При этом по просьбам жителей привели в порядок семь километров дорог.

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«Также дорожные службы отремонтировали и обустроили парковочное пространство у ледового дворца „Армада“. Благодаря проведенным работам проезд по дорогам округа стал комфортнее и безопаснее для 140 тысяч местных жителей», — добавил он.

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По сообщению МТДИ, ремонт прошел на десяти участках региональной сети. Они ведут к населенным пунктам, культурным, медицинским, спортивным и социальным объектам.

На муниципальной сети работы прошли на 35 дорогах, в том числе на улицах Маршала Бирюзова, Пролетарской, Чистяковой и в проезде Ветеранов. В Лесном городке преобразились улицы Вокзальная, Центральная и Солмановский проезд. Кроме того, покрытие обновили в деревнях Кезьмино, Кобяково, Волково, Большое Сараево, Жуковка, селах Аксиньино, Усово и Немчиновка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность реконструкции автовокзала в Бронницах. На нем появятся крытый перрон, рестораны и магазины.