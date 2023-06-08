08 июня 2023, 13:18
Один лесной пожар зафиксировали в Подмосковье 7 июня
На территории Московской области зафиксировали один лесной пожар 7 июня, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза. Возгорание произошло на площади 0,7 гектаров в Орехово-Зуеве.
Для тушения пожара задействовали пять единиц техники и девять человек личного состава профильных служб. Возгорание успешно ликвидировали в день обнаружения.
Реклама
На территории Московской области в период с 8 по 10 июня специалисты прогнозируют третий класс пожарной опасности. Угрозы возгорания наблюдают в Егорьевском, Звенигородском, Ступинском, Талдомском, Бородинском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
Реклама
Реклама