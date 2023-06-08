Подмосковье 08 июня 2023, 13:18 Один лесной пожар зафиксировали в Подмосковье 7 июня Комитет лесного хозяйства МО

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На территории Московской области зафиксировали один лесной пожар 7 июня, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза. Возгорание произошло на площади 0,7 гектаров в Орехово-Зуеве.

Для тушения пожара задействовали пять единиц техники и девять человек личного состава профильных служб. Возгорание успешно ликвидировали в день обнаружения.

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На территории Московской области в период с 8 по 10 июня специалисты прогнозируют третий класс пожарной опасности. Угрозы возгорания наблюдают в Егорьевском, Звенигородском, Ступинском, Талдомском, Бородинском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах.

Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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