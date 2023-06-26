26 июня 2023, 14:47
Один лесной пожар потушили в Подмосковье в выходные
На прошлых выходных в Московской области ликвидировали один лесной пожар на площади 0,3 гектара. Он произошел в Ногинском лесничестве, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Георгий Филимонов.
«На его тушение привлекались шесть единиц техники и 11 человек личного состава лесопожарных служб. Без угрозы населенным пунктам и объектам экономики. До середины этой недели в регионе будут наблюдаться II–IV классы пожарной опасности, к выходным прогнозируются осадки и понижение класса пожарной опасности до II по всей области», — уточнил Филимонов.
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С начала пожароопасного сезона в Подмосковье возникло 124 пожара на общей площади 136,85 гектара. Самыми большими остаются возгорания в Виноградовском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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