Подмосковье 26 июня 2023, 14:47 Один лесной пожар потушили в Подмосковье в выходные Комитет лесного хозяйства МО

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На прошлых выходных в Московской области ликвидировали один лесной пожар на площади 0,3 гектара. Он произошел в Ногинском лесничестве, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Георгий Филимонов.

«На его тушение привлекались шесть единиц техники и 11 человек личного состава лесопожарных служб. Без угрозы населенным пунктам и объектам экономики. До середины этой недели в регионе будут наблюдаться II–IV классы пожарной опасности, к выходным прогнозируются осадки и понижение класса пожарной опасности до II по всей области», — уточнил Филимонов.

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С начала пожароопасного сезона в Подмосковье возникло 124 пожара на общей площади 136,85 гектара. Самыми большими остаются возгорания в Виноградовском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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