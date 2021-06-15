Одним из самых популярных предметов на ЕГЭ в Подмосковье стало обществознание

Более 20 тысяч подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию. Этот предемет традиционно оказался в числе самых популярных.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина. Она отметила, что для проведения экзамена задействовали 270 пунктов, в том числе 11 — на дому.

Обществознание традиционно является одним из самых популярных предметов. И в этом году данная тенденция сохранилась, уступив только профильной математике Ирина Каклюгина.

Профильную математику сдали более 22 тысяч ребят. Экзамен прошел без нарушений, сообщила Каклюгина.

«Ждем результаты экзамена по обществознанию не позднее 30 июня», — добавила она.

За ходом ЕГЭ следили 532 общественных наблюдателя, в том числе 136 представителей Российского союза молодежи.