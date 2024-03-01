Подмосковье 01 марта 2024, 17:48 Один из самых больших теннисных центров Подмосковья открыли в Шаховской Татьяна Рунова

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Торжественное открытие муниципального теннисного центра на пять кортов состоялось в Шаховской. На праздник приехали президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и главный тренер сборной России по теннису Игорь Куницын.

Встретить гостей и жителей поселка вышли команды юных футболистов, пловцов, хоккеистов, борцов, воспитанники клуба художественной гимнастики, секции дзюдо и самбо, а также шаховские теннисисты.

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Глава Шаховской Замир Гаджиев поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку, которую он оказывает городскому округу.

Татьяна Рунова Татьяна Рунова Татьяна Рунова Татьяна Рунова Татьяна Рунова Татьяна Рунова Татьяна Рунова

«Большое спасибо и нашему министерству спорта. Я бы хотел еще поблагодарить строителей, которые приложили невероятные усилия для того, чтобы мы сегодня торжественно открыли такой объект в нашем поселке», — сказал Замир Гаджиев.

Масштабное здание удачно вписалось в ландшафт поселка. Спортивный объект содержит пять кортов, на которых смогут проводить тренировку одновременно 20 человек. На данный момент это самый большой из теннисных кортов Московской области, построенных за счет бюджета.

Накануне еще один спортивный объект — комплекс с крытым катком — открылся в Волоколамске.