Подмосковье 28 апреля 2023, 17:54 Очистные сооружения в Солнечногорске реконструируют к декабрю 2024 года Дирекция сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры

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В деревне Осипово под Солнечногорском продолжается реконструкция очистных сооружений. Работы проводят по подпрограмме министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Система водоотведения», входящей в состав федеральной программы «Оздоровление Волги».

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, производительность очистных сооружений после реконструкции составит 27 тысяч кубометров в сутки. Таким образом, качественной услугой водоотведения будут обеспечены 65 тысяч жителей округа.

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Согласно проекту, старое оборудование будет поэтапно выведено из работы, а на его месте появится новое. Ожидается, что модернизированный объект полностью заработает в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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