Свыше 3 тысяч машин выйдут на очистку дорог Подмосковья весной и летом

Чистить дороги Подмосковья весной и летом будут около 3,2 тысячи специальных машин. В уборке задействуют 3,7 тысячи человек, рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

По его словам, к приведению дорог в порядок приступят 240 профильных компаний, 210 коммерческих и муниципальных предприятий.

Дорожный комплекс Подмосковья перешел на весенне-летнее содержание дорог Алексей Гержик.

Он сообщил, что работники будут чистить и мыть проезжую часть с тротуарами и дорожными знаками, собирать мусор, ремонтировать и красить остановки.

Также пройдут работы по окосу травы и борщевика, окраске бортового камня. В Подмосковье развернут и масштабный ямочный ремонт.

«На региональных и муниципальных дорогах будут работать более 3,2 тысячи единиц спецтехники и еще около 3,7 тысячи специалистов», — уточнил Гержик.

Ранее он отметил, что коммунальщики Подмосковья провели зимой рекордный за три года объем работ.