Дорожные службы Подмосковья провели зимой рекордный за три года объем работ

Рекордный за три года объем работ провели на дорогах Подмосковья зимой 2021-го. Снег шел на протяжении 44 дней. Всего выпало до двух метров осадков.

Температура воздуха тоже была экстремально низкой. Она стала рекордной за последние 30 лет, максимально опустившись до −32 градусов. Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Для комфортного и безопасного передвижения в уборке дорог Подмосковья в среднем каждый день задействованными были свыше 2,2 тысячи единиц техники и 3,1 тысячи человек Алексей Гержик.

По его словам, всего в зимний сезон провели 59 циклов очистки и 69 циклов противогололедной обработки проезжей части.

«Остановочные павильоны почистили 54 раза. И с начала сезона вывезли около 198 тысяч КамАЗов со снегом», — добавил Гержик.

А самым продолжительным циклом обработки и очистки дорог в периоды рекордного снегопада занял 24 часа вместо стандартных восьми.