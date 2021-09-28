Жители Подмосковья выберут водоемы, которые будут очищены в 2022 году

У жителей Подмосковья появилась возможность самим выбрать, какие водоемы в регионе будут очищены в 2022 году. В списке — 293 пруда из 55 городских округов Московской области.

Голосование проходит на портале «Добродел». Отдать свой голос за выбранный водоем можно до 10 октября 2021 года.

В выбранных водоемах проведут очистительные работы. В частности, вывезут мусор, уберут разросшиеся водоросли, ликвидируют незаконные водостоки, а также проредят заросли у берега.

Для того, чтобы принять участие в голосовании необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, после этого зайти на сайт «Добродела» и выбрать пруд в закладке «Голосование».

В прошлом году жители Подмосковья также путем голосования выбирали водоемы для очистки. Специалисты уже привели в порядок 22 озера региона.

Благодаря голосам жителей Московской области в 2021 году до 15 октября расчистят еще 17 водоемов. Из них 10 прудов в городском округе Шаховская, два пруда в городском округе Павловский Посад, и по одному пруду в городских округах Егорьевск, Люберцы, Солнечногорск, Богородский и Волоколамский.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковье накануне сообщили, что в голосовании по расчистке прудов и озер региона в 2022 году на портале «Добродел» уже приняли участие почти 25 тысяч жителей Московской области.