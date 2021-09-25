Почти 25 тысяч жителей проголосовали за очистку водоемов Подмосковья

Почти 25 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании по расчистке прудов и озер Подмосковья в 2022 году на портале «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

Замперд правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин подчеркнул, что такой живой интерес жителей региона радует.

«На сегодняшний день количество голосов вплотную приблизилось к 25 тысячам. В двух муниципалитетах число проголосовавших превысило 2000 — это Наро-Фоминский округ и Подольск, свыше 1500 участников насчитывается в Орехово-Зуевском и Воскресенском округах», — отметил он

Разин отметил, что такая высокая активность жителей вызвана тем фактом, что выполнение первого этапа губернаторской программы «100 прудов и озер» оказалась очень эффективной. Программу реализуют Минэкологии и администрации муниципальных образований: за этот год в Московской области расчистили 22 водоема общей площадью около 60 гектаров.

В некоторых местах их не только почистили, но и обустроили рядом пляжные зоны и места массового отдыха. В следующем году в рамках программы планируют облагородить еще 60 водоемов. Вся программа рассчитана на три года.