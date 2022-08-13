Очередной старт беговой лиги Подмосковья провели в Пушкино

Третий старт серии легкоатлетических забегов «Беговая лига Подмосковья» состоялся в Пушкино. Спортсмены вышли на три дистанции. Отдельные соревнования организаторы провели для детей.

Старт и финиш забега «Беговая лига Подмосковья» организовали у Дворца спорта в Пушкино. Часть маршрута пролегала по живописной набережной реки Серебрянка, а также через микрорайон Дзержинец. Более полутора тысяч бегунов приняли участие в стартах.

«Сегодня мы проводим хорошее, прекрасное спортивное мероприятие, в котором участвуют спортсмены и не только спортсмены, все желающие. Не только из городского округа Пушкинский, но и со всего Подмосковья. Сегодня бегут несколько дистанций, самая большая из них 21 километр», — рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Удача в этот раз оказалась на стороне Владислава Левина из Павловского Посада.

«Эмоции переполняют мою душу, мое тело, я не бегу — я порхаю. Жара внесла свои коррективы, и немножечко не по плану пробежал, но ничего, все хорошо, все еще впереди. И мы будем стараться», — поделился бегун Владислав Левин.

Участники забега выразили свою благодарность организаторам. Спортсмены отмечают, что забег провели на высоком уровне. Отдышавшись, многие из них отправились на прогулку по городу, потому как оказались в Пушкино в первый раз.

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