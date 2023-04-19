Важное 19 апреля 2023, 16:10 Андрей Воробьев и производители лекарств наметили точки роста фармацевтики в Подмосковье

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Подмосковье производит каждую четвертую таблетку в России, выпуском лекарств занимаются уже около 90 предприятий. По словам губернатора Андрея Воробьева, упрощение регистрации препаратов — одна из основных задач. С этим запросом к нему обратились руководители фармацевтических компаний на встрече в Подольске.

«Есть продовольственная безопасность, технологическая, военная, а есть медицинская. Мы сегодня здесь, чтобы сказать свои слова благодарности. Вы делаете очень важные дела, имеете амбиции расширяться, запускать новые препараты. Этот запрос очевиден в стране», — сказал губернатор.

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Он выразил надежду на то, что произведенные в Подмосковье препараты «будут претендовать на экспансию».

«Приятно, что четверть всего фармакологического производства находится в Подмосковье. Это и рабочие места, и специалисты, и технологии, и налоги», — отметил Андрей Воробьев.

Упрощение регистрации лекарств

В пандемию правительство России приняло меры по ускоренному выводу на рынок новых лекарств. Фармацевтические компании считают, что эту процедуру можно упростить и сегодня.

Вопрос о продолжительности услуг для регистрации лекарств подняла компания «Валента Фарм». Срок должен быть не более 180 рабочих дней, но в реальности он в полтора-два раза больше.

«Но можно было бы действовать более энергично в экспертизе импортозамещающих препаратов, тем самым способствуя более быстрому появлению лекарств на отечественном рынке», — сказал советник генерального директора «Валенты Фарм» Аскар Биккенин.

Помимо этой компании, участниками встречи с губернатором стали «ПСК Фарма» и «Паскаль Медикал» из Дубны, «Эколаб» из Электрогорска и «Здоровье +» из Пущина. Обсуждение прошло на предприятии «НПО Петровакс Фарм» в Подольске.

Какие будут шаги?

Клинический фармаколог Минздрава Подмосковья Константин Кокушкин рассказал, что шаги для упрощения регистрации лекарств уже сделали.

«На протяжении последних двух лет высказывалось пожелание о том, что в каких-то ситуациях имеет смысл упростить процедуру в части требований перерегистрации по техническим причинам», — отметил он.

Например, по его словам, компании могут сменить поставщика или производственную площадку, но препарат останется тем же препаратом.

«Раньше в этом случае требовалось длительное переоформление регистрационного удостоверения, то есть все то, о чем говорят коллеги из „Валенты Фарм“, нужно было проходить по большому кругу», — объяснил Кокушкин.

Но Минздрав пошел на упрощение: приняли закон, по которому не требуется получение нового регистрационного удостоверения при смене поставщика субстанции, сырья или площадки.

Кроме того, предусмотрены случаи, в которых будут применять ускоренную или особенную процедуру регистрации — например, в случаях чрезвычайных ситуаций, пандемии. Константин Кокушкин

Перераспределение средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования для заключения офсетных контрактов — еще один важный вопрос. С этой инициативой Андрей Воробьев выступил перед президентом на недавнем Госсовете.

Смысл офсетов заключается в том, что компания обязуется запустить свое производство, а государственные структуры — закупать определенные объемы продукции этого инвестора в период от семи до 10 лет.

В России действует 16 офсетов, два из них — в Подмосковье. Регион приобретает жизненно важные препараты для лечения бронхиальной астмы, болезней сердца и крови.

«Поставляем препараты для нужд пациентов в Московскую область. Мы расширяем наш портфель и производим жизненно необходимые лекарства для терапии социально значимых заболеваний, таких, как астма, ревматоидный артрит, орфанные заболевания», — сказала генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«Петровакс Фарм» в Подольске

В Подольске находится одно из самых высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России — «Петровакс Фарм».

Андрей Воробьев пообщался с сотрудниками завода, где работают специалисты из разных уголков области и России, включая Алтай, Мордовию, Калугу. Всего свыше 400 человек, а во всей компании — более 700.

Президент «Петровакс» Михаил Цыферов сообщил губернатору, что предприятие планирует нарастить экспорт.

Мы экспортируем продукцию в Словакию, Иран и, надеемся, будем еще в несколько стран. Например, хотим подписать соглашение с Египтом о поставках в следующем году. Михаил Цыферов

Здесь производят по 160 миллионов доз иммунобиологических препаратов в год. Лекарства выпускают в одноразовых шприцах, ампулах, флаконах — в жидких, мягких и твердых формах.

К 2024 году достроят новое биотехнологическое производство лекарств в том числе для лечения орфанных заболеваний. Препараты будут поставлять в Россию, страны ЕврАзЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона.

К 2025 году на предприятии создадут еще 400 новых рабочих мест. Здесь построят биотехнологический комплекс уже полного цикла производства лекарств и вакцин, применяемых, в том числе для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

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