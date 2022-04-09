Подмосковье поет для солдат. Прямая трансляция благотворительного концерта Николая Баскова

Российские военнослужащие рискуют своими жизнями, защищая Родину, пока дома их ждут матери и жены. Для поддержки семей военных национальной гвардии в Кубинке Николай Басков решил провести благотворительный концерт. «360» ведет прямую трансляцию.

Благотворительный концерт устроили для военнослужащих Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Это соединение Войск национальной гвардии России, которые охраняют порядок в Москве и Московской области.