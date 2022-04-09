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    09 апреля 2022, 16:55

    Подмосковье поет для солдат. Прямая трансляция благотворительного концерта Николая Баскова

    Николай Басков провел благотворительный концерт в поддержку семей российских военных в Подмосковье

    Александр Блинов

    Российские военнослужащие рискуют своими жизнями, защищая Родину, пока дома их ждут матери и жены. Для поддержки семей военных национальной гвардии в Кубинке Николай Басков решил провести благотворительный концерт. «360» ведет прямую трансляцию.

    Благотворительный концерт устроили для военнослужащих Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Это соединение Войск национальной гвардии России, которые охраняют порядок в Москве и Московской области.