Жителям Подмосковья рассказали, как бороться с борщевиком

Чтобы уберечь свои участки от борщевика Сосновского лучше всего начинать борьбу в период, когда он еще не зацвел. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Важно скашивать сорняк до начала цветения, а не после созревания семян. Нужно выносить срезанные цветущие зонтики за пределы участка и сжигать, используя вспахивание. В сложных случаях стоит использовать гербициды, и делать буферные зоны вокруг огорода шириной не менее 4 метров. На этой полосе нужно будет постоянно скашивать траву. Обработку гербицидами важно проводить в безветренную и не дождливую погоду при температуре воздуха около 20 градусов.

«Правообладатели частных земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в собственности, владении или пользовании самостоятельно. Для этого существуют три основных способа механический, химический и агротехнический», — отметил Владислав Мурашов.

Борщевик Сосновского — опасное сорное растение. Он опасно не только для человека, но и мешает росту других растений. Несмотря на то, что борщевик распространяется очень быстро избавиться от него на дачном (земельном) участке возможно самостоятельно.

От сорняка хорошо помогают препараты «Магнум» и «Торнадо экстра». А универсальный препарат фирмы Avgust «Агрокиллер» проникает в стебли, листья и корни борщевика Сосновского и вызывает полную гибель растения.

Кроме того, в Подмосковье разработали уникальную смесь для обработки земель от борщевика Сосновского. Новый состав баковой смеси был разработан одним из крупнейших подрядчиков Московской области компанией ООО «Грин Сити», при участии преподавательского состава РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева, ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса, ВНИИ защиты растений и содействия «Центра агропромышленного развития», отвечающего за организацию мероприятий по удалению борщевика Сосновского в регионе.