21 февраля 2023, 17:01
Обувную фабрику построят в Дмитрове в 2023 году
Строительство обувной фабрики продолжается в Дмитрове в деревне Шелепино. Объект проверили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья.
Площадь предприятия составит свыше 6,4 тысячи квадратных метров. Там будут собирать и заготавливать детали для изготовления обуви. Завод будет выпускать 120 тысяч пар ежегодно. Итоговая проверка объекта пройдет в конце 2023 года.
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Всего в регионе шесть предприятий по изготовлению обуви. Они находятся в Талдоме, Лосино-Петровском и Рузе.
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Заводы
Дмитров
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