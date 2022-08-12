Обустройство «народных троп» Подмосковья закончат в сентябре

В Подмосковье активно реализуют программу по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций «Пешком». В городских округах заасфальтируют «народные тропы» во дворах, скверах, а также тропы к школам и садам, которые удобны жителям.

Общая площадь таких благоустроенных коммуникаций составит около 175 тысяч квадратных метров.

«Сейчас в стадии строительства находятся уже 366 дорожек в 32 городских округах области. В целом фактически завершены 37% от общего числа тропинок. При этом на 100% объем работ уже выполнен в Клину, Лыткарино, Серпухове, Богородском, Шатуре, Шаховской, Воскресенске, Мытищах», — рассказала руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Рядом с местом проведения работ по обустройству и ремонту дорожек ставится табличка с красочным логотипом, который напоминает о том, что скоро в этом месте будет новая дорожка для прогулок «Пешком».

Обустройство и ремонт пешеходных коммуникаций под контролем ГУСТ планируется завершить до конца сентября, добавила Светлана Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жители Подмосковья стали реже жаловаться на расписание автобусов.