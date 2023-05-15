Подмосковье 15 мая 2023, 17:54 Обучение социальных координаторов фонда поддержки участников СВО началось в Красногорске Министерство социального развития Московской области

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В Красногорске запустили обучение социальных координаторов государственного фонда «Защитники отечества». Его проводят в филиале РАНХиГС, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

На курсе подготовят 106 координаторов. Они будут регулировать вопросы медицинской и социальной реабилитации, содействовать в трудоустройстве и оказывать психологическую и другую помощь семьям участников СВО.

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Региональное отделение фонда начнет работу в Подмосковье с 1 июня. От региона обучение пройдут более 40 человек.

«В Московской области филиал фонда откроется в Красногорске. У нас уже создана межведомственная рабочая комиссия, подобраны специалисты и завершается ремонт и оснащение помещений филиала», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

«Именно вы — социальные координаторы — будете находится, скажем так, на передовой, на главном рубеже фонда. От того, как вами будет выстроена работа, с каждым ветераном и семьей погибшего бойца, конечно же, напрямую зависит эффективность всей нашей работы», — заявил вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Предметные области, которые будут с ними обсуждаться, — это знания медицинской реабилитации, психолого-психотерапевтическая поддержка, правовые основы. Сам социальный координатор не психолог, не врач, он не юрист, но он должен понимать все эти вопросы и обеспечить координацию действий этих специалистов», — сообщила доцент, педагог и эксперт курса Ирина Выпряжкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров, жителей, предпринимателей, администрацию Дзержинского округа за поддержку бойцов СВО. Они собрали и отправили свыше 40 тонн гуманитарной помощи в зону боевых действий.

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