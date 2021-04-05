Обучение навыкам IT для взрослых могут открыть в ЦМИТ Подмосковья

В подмосковных Центрах молодежного инновационного творчества запланировали ввести обучение IT-навыкам для взрослых. Об этом стало известно во время встречи предпринимателей в ЦМИТ «Жуковский».

Собрание посвятили образованию в области новых цифровых технологий, расширению кадрового потенциала для малого и среднего бизнеса. Это отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

На площадках ЦМИТ можно дать начальные навыки цифровой грамотности молодежи, а также провести переподготовку, повышение квалификации Екатерина Зиновьева.

По ее словам, для этого в подмосковных центрах уже есть все необходимые технические возможности. В регионе работают уже 20 таких учреждений.

«Ежегодно при поддержке правительства Подмосковья регион открывает все новые площадки», — отметила Зиновьева.

Она призвала предпринимателей активно пользоваться всеми возможностями по подготовке и переподготовке кадров.