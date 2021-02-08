Центр молодежного инновационного творчества открыли в Одинцове

Новый ЦМИТ вошел в сеть образовательных центров для детей и подростков МГТУ имени Баумана, который станет курировать его работу.

Здесь учеников обучат инженерному мышлению. Ребята получат технические навыки, которые помогут поступить в профильные высшие учебные заведения.

За успехами учеников начнут следить ведущие технологические предприятия России: ОАК, Роскосмос и многие другие компании. Об этом сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Правительство Московской области активно работает над повышением престижа разных технических профессий: инженеров, ученых, предпринимателей в технической сфере Екатерина Зиновьева.

Задача подобных современных центров — помочь школьникам и студентам научиться самостоятельно проводить эксперименты и решать технические задачи.

К концу 2021 года в Подмосковье планируют открыть еще четыре центра молодежного инновационного творчества.