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    08 февраля 2021, 16:04

    Центр молодежного инновационного творчества открыли в Одинцове

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый центр молодежного инновационного творчества появился в Подмосковье. Его открыли в Одинцове, и он стал 19-м на территории области.
    Центр молодежного инновационного творчества открыли в Одинцове | Изображение 1

    Новый ЦМИТ вошел в сеть образовательных центров для детей и подростков МГТУ имени Баумана, который станет курировать его работу.

    Здесь учеников обучат инженерному мышлению. Ребята получат технические навыки, которые помогут поступить в профильные высшие учебные заведения.

    За успехами учеников начнут следить ведущие технологические предприятия России: ОАК, Роскосмос и многие другие компании. Об этом сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Правительство Московской области активно работает над повышением престижа разных технических профессий: инженеров, ученых, предпринимателей в технической сфере

    Екатерина Зиновьева.

    Задача подобных современных центров — помочь школьникам и студентам научиться самостоятельно проводить эксперименты и решать технические задачи.

    К концу 2021 года в Подмосковье планируют открыть еще четыре центра молодежного инновационного творчества.