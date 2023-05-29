Подмосковье 29 мая 2023, 17:05 Обучающий семинар по вопросам ЖКХ прошел для жителей Солнечногорска

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Обучающий семинар по вопросам ЖКХ прошел в культурном центре «Лепсе» в Солнечногорске. Председателям и членам советов домов рассказали о работе ресурсоснабжающих организаций, экономии на коммунальных платежах и мошенниках.

Семинар прошел в рамках проекта регионального правительства «ПРОактивное ЖКХ». Его цель — повышение грамотности населения в вопросах коммунального хозяйства. Модератором встречи стала руководитель местного отделения «Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области», муниципальный депутат Олеся Тыщенко.

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После лекций участники семинара прошли тестирование на знания работы ЖКХ.

«Подобные семинары очень востребованы, так как позволяют жителям лучше разбираться в сфере ЖКХ и получить ответы на многие вопросы. Обучающие мероприятия будут продолжаться на территории округа совместно с местным отделением „Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области“, — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о досрочном завершении двух этапов расселения аварийного жилья в регионе.

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