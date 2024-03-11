Подмосковье 11 марта 2024, 12:24 Обучающий семинар для государственных регистраторов прав состоялся в Росреестре Подмосковья Фото Росреестра МО

Читать 360tv в

Росреестр Подмосковья провел традиционный обучающий семинар для государственных регистраторов прав. Начальник территориального отдела № 3 Алина Огурцова рассказала о правовой практике в части реконструкции объектов капитального строительства.

«Мы регулярно проводим обучающие семинары, направленные на повышение уровня квалификации государственных регистраторов прав. Высокий уровень знаний и постоянное стремление к повышению профессионализма — это безусловные гаранты соблюдения имущественных прав граждан и бизнеса», — отметила Алина Огурцова.

Фото Росреестра МО Фото Росреестра МО Фото Росреестра МО Фото Росреестра МО

В реестр государственных регистраторов прав Московской области внесены данные о 450 специалистах, которые ежедневно предоставляют в среднем 10 тысяч государственных услуг населению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».