Подмосковье 16 апреля 2024, 11:12 Обследования на генетические заболевания провели для 17 тысяч новорожденных в Подмосковье с января Минздрав МО

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Уже 17 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг с начала года в Подмосковье. Исследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.

В прошлом году скрининг расширили до 36 патологий. Это позволяет еще детальнее оценить здоровье ребенка.

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«С начала года нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение. Обследование проводится в первые сутки после рождения малыша», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Исследование проводится путем забора крови из пятки. Если есть отклонение от нормы, с родителями свяжутся.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом.

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