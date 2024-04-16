16 апреля 2024, 11:12
Обследования на генетические заболевания провели для 17 тысяч новорожденных в Подмосковье с января
Уже 17 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг с начала года в Подмосковье. Исследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.
В прошлом году скрининг расширили до 36 патологий. Это позволяет еще детальнее оценить здоровье ребенка.
Реклама
«С начала года нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение. Обследование проводится в первые сутки после рождения малыша», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Исследование проводится путем забора крови из пятки. Если есть отклонение от нормы, с родителями свяжутся.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама