Важное 09 апреля 2024, 14:45 Вертолетная площадка и 28 профилей. Андрей Воробьев — о скором открытии детского медцентра в Подмосковье Воробьев: главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом Автор фото: Константин Семенец

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Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом. Каждый год там смогут лечить по полису ОМС 15 тысяч детей в возрасте до 18 лет, а еще 150 тысяч пациентов — консультировать. Готовность почти достигла 90%, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Клинический центр будет главным по профилю детской медицины в Подмосковье. Для юных пациентов предусмотрят 28 профилей помощи, 23 операционных, 14 отделений стационара и не только.

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«В Подмосковье проживают около 10 миллионов человек, и до сих пор у нас не было современного детского госпиталя. Я обратился к президенту, который поддержал этот проект. Мы должны сделать все, чтобы госпиталь справился с потоком ребят из самых разных уголков страны и, конечно, из Московской области», — подчеркнул Воробьев.

Для госпиталя подобрали уже 72% от всех врачей и 80% среднего медицинского персонала.

В команде будут работать врачи из 21 региона страны: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Белгорода, Сахалина, Новосибирска, Калининграда, Краснодара — все они смогут пользоваться мерами поддержки. Андрей Воробьев

В настоящее время сотрудники госпиталя проходят в Подмосковье онлайн-обучение современным стандартам работы.

Что внутри?

Госпиталь оснастят передовым и лучшим на сегодняшний день оборудованием. Это аппараты для рентгенов, КТ, МРТ, система цифровой лапароскопии, ангиографы, роботической хирургии и не только.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Будет работать детская выездная реанимационная служба. Врачи смогут госпитализировать детей из отдаленных уголков Подмосковья. Для этого на крыше госпиталя строят вертолетную площадку.

Вместе с тем в телемедицинском центре будут проводить онлайн-консультации. Это поможет подобрать тактику лечения пациентов в сложных дистанционных случаях.

Автор фото: Константин Семенец

Если в госпиталь поступят младенцы в возрасте до четырех лет, дети-инвалиды и тяжелобольные пациенты, все ребята смогут находиться в клиническом центре вместе с мамами, которым бесплатно предоставят место, питание и зоны отдыха, а для детей — игровые комнаты.

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