Подмосковье 15 мая 2023, 09:25 Обсерваторию построят в Павловской гимназии под Истрой

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Астрономическую обсерваторию с трехметровым куполом построят в Павловской гимназии под Истрой. Разрешение выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Здание надстроят, и сверху появится обсерватория, где наблюдать за звездами и другими небесными телами смогут одновременно 15 человек. Изучать космос будут старшеклассники.

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В проект инвестируют около 60 миллионов рублей. Реконструкцию учебного корпуса «Г» выполнит компания «Учебный центр».

Павловская гимназия — частное образовательное учреждение, открытое осенью 2009 года. Учебный комплекс объединяет детский сад, начальную, основную и старшую школы, спортивное ядро и центр дополнительного образования.

Центр содействия строительству будет сопровождать проект и поможет инвестору быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.