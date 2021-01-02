Общественный транспорт Подмосковья продолжил работать с штатном режиме, несмотря на снегопад

Несмотря на плохие погодные условия и сильный снегопад, общественный транспорт Московской области продолжил работать в штатном режиме. Об этом сообщил Минтранс региона.

«На линии работают 8,5 тысячи автобусов по расписанию выходного дня», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что дорожные службы в приоритетном порядке расчищают проезд по маршрутам следования общественного транспорта.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме с ночи на 2 января. За это время они обработали и очистили от снега более 22 тысяч километров дорог Подмосковья. В этом участвовали более 630 единиц спецтехники, которые чистят региональную сеть, а также свыше 800 дорожных машин — для работы на муниципальных дорогах.