Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Сейчас в Подмосковье продолжает идти сильный снег с дождем, температура воздуха колеблется возле нуля градусов. Дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме с ночи — за это время они очистили и обработали более 22 тысяч километров дорог.

Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«С ночи обработано и очищено от снега свыше 22 тысяч километров областных дорог. Сейчас в уборке дорог задействовано более 1,4 тысячи единиц спецтехники, в том числе 630 дорожных машин убирают региональную сеть, свыше 800 единиц работают на муниципальных дорогах», — сообщил министр Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что в приоритетном порядке обрабатывают «вылетные» региональные дороги, эстакады и путепроводы, а также проезд по маршрутам общественного транспорта.

Министерство транспорта Подмосковье призвало водителей быть аккуратными на дорогах. В таких погодных условиях не рекомендуется превышать скоростной режим — лучше выбирать скорость, которая соответствует погодным условиям, а также отказаться от маневров. Особенно бдительными необходимо быть возле пешеходных переходов.