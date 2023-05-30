Подмосковье 30 мая 2023, 16:07 Общественный огород появился в центральном парке Ногинска

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Общественный огород появился за главной сценой в центральном парке Ногинска. Теперь жители могут сажать овощи, поливать грядки и собирать урожай. Все инструменты и семена выдают на месте.

За последние несколько лет общественный огород стал трендом. Овощи и цветы выращивают в парке Горького в Москве и Ботаническом саду МГУ. К акции присоединился и центральный парк Ногинска.

Жители высадили там петрушку, укроп, базилик, цукини и щавель. Посетители парка будут приходить полоть сорняки и ухаживать за растениями. Все инструменты и семена выдают на месте.

Вскоре такие общественные огороды появятся и в других парках округа.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в парке имени Островского в Ступине появятся новые места отдыха.

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