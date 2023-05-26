Подмосковье 26 мая 2023, 12:30 Андрей Воробьев: новые места отдыха появятся в парке имени Островского в Ступине

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Парк имени Островского в Ступине благоустроят к июлю. Это одно из основных пожеланий от жителей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там появятся скейтпарк и памп-трек, установят детские и спортивные площадки, беседки.

В этом году единственному парку культуры в Ступине исполняется 90 лет. Благоустройство началось еще в прошлом году — сделали велодорожки, фонтан, обновили плитку на центральной аллее.

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«Это пространство со своей историей, экосистемой, знаковыми объектами», — отметил губернатор.

По его словам, парк имени Островского — действительно любимое место отдыха у жителей.

У нас большая программа благоустройства здесь. Больше всего обращений — по Центральному парку имени Островского, закончим его к концу июля. Андрей Воробьев

Он добавил, что еще один важный проект — благоустройство пешеходной зоны бульвара Победы в Ступине. Его выдвинули на всероссийский конкурс.

В 2022 году в Ступине преобразили три места отдыха. На площади Металлургов сделали фонтан, тихую зону, амфитеатр и установили скульптуру. В Белопесоцком карьере обустроили безопасный пляж с волейбольной площадкой, душевыми кабинами и вышками спасателя.

«Вместе с жителями будем и дальше перемены обеспечивать. На 2023 год в Подмосковье запланировали привести в порядок свыше 60 общественных территорий», — рассказал Андрей Воробьев.

В числе крупных — парк «Взлет» в Домодедове, Раменский парк у озера, «Красный ручей» в Лотошине, парк «200 лет Егорьевску».

Мемориальный комплекс в Ступине

В Ступине располагается мемориальный комплекс: два пилона по 11 метров, на которых изображены сюжеты военного времени, и на 26 метров возвышается центральная стела.

В 2021 году президент наделил Ступино почетным званием «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны местный авиакомбинат ни на минуту не прекращал работать.

События военных лет отразили на стеле, которую установили в прошлом году, чтобы никогда не забывать о том, какой вклад в общую победу вносит каждый житель страны.

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