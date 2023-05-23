Подмосковье 23 мая 2023, 17:07 Общественный огород появился в парке культуры и отдыха в Солнечногорске

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В городском парке культуры и отдыха в Солнечногорске появились грядки для выращивания овощей и зелени. Общественный огород открыли в рамках областной акции «Парковый ответ».

Жители округа высадили в открытые грядки цветы и семена петрушки, кинзы, щавеля, укропа и моркови. Участие в акции приняли 20 семей.

Теперь каждый желающий может полоть сорняки, поливать грядки и следить за ростом овощей в общественном огороде. Также каждое воскресенье в 11:00 там будет проходить лекции о растениях.

«Проект „Общественный огород“ впервые реализуется на территории нашего муниципалитета и получил большой отклик среди жителей и гостей парка. Это пространство для общения, экологического просвещения и отдыха», — рассказал директор «Парков Солнечногорья» Сергей Митряшин.

Кроме того, осенью в парке пройдет праздник урожая. Следить за информацией о мероприятиях можно в Telegram-канале «Парки Солнечногорья».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом во всех округах региона проведут множество мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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