29 ноября 2023, 14:38
Общественники Солнечногорска сформировали план развития округа на 2024 год
Пленарное заседание Общественной палаты провели в городском округе Солнечногорск. Общественники совместно с администрацией обсудили планы по развитию муниципалитета на 2024 год.
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«Отмечу, что работа членов Общественной палаты округа — одна из важных составляющих в развитии Солнечногорска. Их знания и опыт помогают в решении насущных вопросов жителей», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.
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