Подмосковье 29 ноября 2023, 14:38 Общественники Солнечногорска сформировали план развития округа на 2024 год Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Пленарное заседание Общественной палаты провели в городском округе Солнечногорск. Общественники совместно с администрацией обсудили планы по развитию муниципалитета на 2024 год.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты обсудили проблемы загрязнения озера Сенеж, концепцию застройки микрорайона Центральный, итоги встречи по вопросам теплоснабжения в Московской областной Думе.

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«Отмечу, что работа членов Общественной палаты округа — одна из важных составляющих в развитии Солнечногорска. Их знания и опыт помогают в решении насущных вопросов жителей», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

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