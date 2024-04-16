Подмосковье 16 апреля 2024, 16:11 Общественная палата Подмосковья провела встречу с семьями погибших бойцов СВО в Балашихе Встреча с семьями погибших участников СВО прошла в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Десять семей погибших участников спецоперации из разных городов Подмосковья посетили Балашиху. Представители Общественной палаты региона организовали встречу, чтобы обсудить все волнующие вопросы.

Вдовы и матери погибших военнослужащих встретились с советником министра информационных и социальных коммуникаций региона Евгением Кулаковым, первым заместителем председателя Общественной палаты Московской области Татьяной Дмитриевой и руководителем Комитета семей воинов Отечества Мариной Мигуновой. В конце встречи семьям подарили телевизоры с голосовым помощником.

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Для бойцов и их семей в регионе действуют социальные меры поддержки. Также военнослужащим на передовую отправляют гуманитарную помощь и все необходимое по запросу.

В Балашихе работают три пункта сбора гуманитарной помощи по адресам: улица Парковая, 7; проспект Ленина, 7/1; микрорайон Железнодорожный, улица Новая, 24.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки участников специальной военной операции.

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