16 апреля 2024, 16:11
Общественная палата Подмосковья провела встречу с семьями погибших бойцов СВО в Балашихе
Встреча с семьями погибших участников СВО прошла в Балашихе
Десять семей погибших участников спецоперации из разных городов Подмосковья посетили Балашиху. Представители Общественной палаты региона организовали встречу, чтобы обсудить все волнующие вопросы.
Вдовы и матери погибших военнослужащих встретились с советником министра информационных и социальных коммуникаций региона Евгением Кулаковым, первым заместителем председателя Общественной палаты Московской области Татьяной Дмитриевой и руководителем Комитета семей воинов Отечества Мариной Мигуновой. В конце встречи семьям подарили телевизоры с голосовым помощником.
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Для бойцов и их семей в регионе действуют социальные меры поддержки. Также военнослужащим на передовую отправляют гуманитарную помощь и все необходимое по запросу.
В Балашихе работают три пункта сбора гуманитарной помощи по адресам: улица Парковая, 7; проспект Ленина, 7/1; микрорайон Железнодорожный, улица Новая, 24.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки участников специальной военной операции.
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Семья
Балашиха
Специальная военная операция РФ на Украине
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