Общественная организация участников обороны блокадного Ленинграда из Балашихи отметила 30-летие | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 17:59 Общественная организация участников обороны блокадного Ленинграда из Балашихи отметила 30-летие

Читать 360tv в

Общественная организация участников обороны и жителей блокадного Ленинграда из Балашихи отметила 30-летний юбилей. За большой вклад в Победу и мужество их поблагодарила начальник отдела социального развития администрации Елена Щипанова.

Она напомнила, что блокада Ленинграда была окончательно снята 27 января 1944 года. Это особая дата в истории России.

Реклама

«В истории человечества нет ничего равного по драматизму и героизму девятисотдневной эпопеи блокады. Защита осажденного города — это легендарный пример стойкости и мужества, который навсегда останется в памяти наших поколений», — отметила Елена Щипанова.

Реклама

Депутат Николай Черкасов обратился к блокадникам от лица Мособлдумы. Он поблагодарил их за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Подмосковья.

Галина Клюкина руководит общественной организацией Балашихи с 2008 года и возглавляет областную уже 17 лет. Она рассказала, что жители округа, пережившие блокаду, стали объединяться еще в 1992 году. В 2008-м их было около 300, а сейчас в организации всего 30 человек. За время работы они написали книги, открыли музей и прочитали лекции в школах и детских садах.

«Основная цель нашей организации — патриотическое воспитание молодого поколения на основе героизма, проявленного жителями Ленинграда», — поделилась Галина Клюкина.

Блокадников поздравили творческие исполнители — хор академического пения, солисты Ярослава Ячменева, лауреат всероссийских и международных конкурсов Лидия Васильева и ученики школы № 29. Самых активных наградили благодарственными письмами организации «Офицеры России».