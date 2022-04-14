Общеобластной субботник проведут в Химках на 28 локациях

В Химках на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина обсудили подготовку к общеобластному субботнику. В этом году он пройдет 16 апреля, организаторы ожидают более 17 тысяч участников.

«Это центральное событие нашего месячника по благоустройству. Мы подготовили 28 локаций в разных микрорайонах города — чтобы принять участие в традиционной весенней уборке могли все желающие. Необходимый инвентарь выдадим на месте. С собой нужно только хорошее настроение», — сказал Дмитрий Волошин.

Перед началом субботника в девять утра сотрудники химкинских предприятий соберутся на торжественном построении на площади у стадиона «Арена Химки». Оттуда на автобусах их доставят на локации субботника.

Центральной площадкой субботника станет парк «Дубки». Вблизи памятника ЛА-7 высадят деревья, а весь парк очистят от сухостоя. Участникам субботника на центральной площадке предоставят не только садовый инвентарь и перчатки, но и фирменную экипировку — бейсболки, фартуки и куртки. Также там будет работать полевая кухня. Всех пришедших угостят горячей кашей и чаем. Для участников субботника организаторы подготовили концертную программу.

Это уже второй городской субботник в Химках в этом году. 9 апреля уборку на своей территории провели предприятия округа. Собранный на субботниках мусор будет направлен на переработку.

«Мы сделали это в конкурсном формате для предприятий. Подобная практика была одобрена в Министерстве благоустройства Московской области и теперь ее внедряют в других округах региона. Победителей нашего конкурса 16 апреля наградим на площадке Мегабак», — рассказал начальник управления ЖКХ и благоустройства Химок Валерий Харитонов.

Более подробную информацию о местах и времени проведения субботников в Химках можно узнать по телефону горячей линии химкинского комбината по благоустройству и озеленению: 8 (926) 377-07-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к апрельским субботникам.