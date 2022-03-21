Губернатор Московской области напомнил о проведении апрельских субботников

В апреле в Московской области пройдут субботники. Об этом глава региона Андрей Воробьев заявил во время прямого эфира в понедельник, 21 марта.

«В апреле у нас субботники, это добрая традиция. И Министерство благоустройства готовит мероприятия, связанные с наведением чистоты», — отметил губернатор Подмосковья.

Он сообщил, что сегодня попросит министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина «доложить об этой теме».

Андрей Воробьев напомнил, что обычно в субботниках принимают активное участие управдомы.

В ходе работ приведут в порядок парки, лесопарки, общественные территории, улицы и дороги, промышленные предприятия, дворы и стройплощадки. В Подмосковье будут обновлять покрытие тротуаров и проездов, отремонтируют скамейки и урны, покрасят ограждения, спилят сухостой, обустроят клумбы и высадят деревья и кустарники.