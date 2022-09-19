Центр изучения науки и робототехники открылся для детей и студентов в Пущине | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Центр изучения науки и робототехники открылся для детей и студентов в Пущине

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Новая образовательная площадка появилась в Пущине. Там дети смогут обучаться техническим и естественно-научным дисциплинам, а также развить свои творческие способности. Об открытии «Биотех-Пущино» сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Глава ведомства, зампред правительства Екатерина Зиновьева напомнила, что в Пущине сосредоточено около 30% российского научного потенциала, это крупнейший биологический центр страны.

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«Запуск еще одной современной образовательной площадки в этом наукограде будет способствовать развитию и реализации этого потенциала», — сказала она.

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В центре работают лаборатории астрофизики, агробиологии, цифровой биологии и экологии, робототехники и других дисциплин. Там смогут заниматься в том числе дети дошкольного возраста.

В кабинетах есть современное оборудование, а для учеников созданы все условия для реализации своих проектов и стартапов. Екатерина Зиновьева добавила, что «Биотех» появился благодаря федеральному конкурсу. За победу в нем на создание центра выделили 61 миллион рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре. Он станет третьим образовательным кластером в Подмосковье.

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