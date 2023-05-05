Подмосковье 05 мая 2023, 18:31 Образовательный проект для начинающих предпринимателей запустят в Подмосковье 10 мая Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Образовательный проект «Мой бизнес. Первое дело» стартует в Подмосковье 10 мая. Он пройдет в онлайн-формате и поможет начинающим предпринимателям открыть свое первое дело.

Наставники проекта помогут участникам придумать идею нового бизнеса и защитить проект. Поддерживать начинающих предпринимателей будут опытные эксперты из центра «Мой бизнес», VK, Минэкономразвития, проекта «Другое дело» и платформы «Деловая среда».

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Кроме того, открывшие свое дело молодые предприниматели смогут принять участие в конкурсе грантов в размере до 500 тысяч рублей.

Проект продлится до 25 июля — в финальный день состоится защита проекта. Участниками могут стать представители МСП, самозанятые физлица в возрасте от 14 до 25 лет. Подать заявку на бесплатное обучение можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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