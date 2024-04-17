Подмосковье 17 апреля 2024, 13:00 Образовательный комплекс построят в Юго-Западном микрорайоне в Ступине к сентябрю Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Образовательный центр на 825 мест продолжают возводить в микрорайоне Юго-Западный в Ступине. Рабочие приступили к благоустройству территории. Открыть учреждение планируют 1 сентября.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, в четырехэтажном здании обустроят блоки начальной, основной и старшей школы. Там будет работать столовая, актовый и два спортивных зала, библиотека и другие помещения.

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«На объекте задействовано 70 рабочих и шесть единиц техники. Внутри здания выполняется отделка помещений и монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории ведется устройство спортивного ядра», — добавили в ведомстве.

На территории учреждения установят спортивные и игровые площадки, а также оборудуют место для проведения мероприятий.

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