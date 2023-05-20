Подмосковье 20 мая 2023, 15:42 Образовательный форум для волонтеров и активистов Подмосковья провели в Зарайске Евгений Мазепов

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Образовательный добровольческий форум для волонтеров и активистов состоялся в Зарайске, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Участники мероприятия задействованы на экстремальном историческом забеге Zaraisk Bison Race и будут поддерживать спортсменов на протяжении всей дистанции.

В рамках форума прошли лекции и мастер-классы по различным направлениям волонтерской деятельности. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» провели обучение по оказанию первой медицинской помощи, а психологи и тренеры поделились опытом организации мероприятий и рассказали о методах продвижения в социальных сетях и осуществления проектов.

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Руководитель экстремального исторического забега Zaraisk Bison Race Дмитрий Аверьянов выступил с лекцией, где рассказал об истории создания масштабного проекта, трудностях и достижениях.

«Наша цель — не только познакомить жителей региона с достопримечательностями Подмосковья, но еще и создать площадку для встречи активной молодежи. На форуме они смогли получить знания, которые можно использовать в дальнейшей работе. Кроме того, волонтеры смогли познакомиться друг с другом, обменяться опытом и наладить полезные связи для реализации совместных проектов», — отметил Аверьянов.

Забег по историческим местам Зарайска проводится с 2018 года. За все время к проекту присоединились более 4,5 тысячи спортсменов из 17 регионов страны. Также Zaraisk Bison Race победил в грантовом конкурсе Росмолодежи, получив миллион рублей на развитие и субсидию Фонда Президентских грантов в размере 6,5 миллиона рублей. В этом году проект вошел в шорт-лист всероссийского конкурса спортивных инициатив «Ты в игре».

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