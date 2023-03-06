06 марта 2023, 16:15
«Обращения принимаем оперативно». Как в Подольске помогают беременным женам бойцов СВО
Беременным женам бойцов СВО в Подольске помогут с подготовкой к родам
Сотрудники Центра поддержки семей военнослужащих в Подольске помогают, в том числе, беременным женам бойцов СВО с подготовкой к родам. Руководитель учреждения Лариса Бекетова рассказала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что зачастую поступающие просьбы касаются и покупки лекарств, и ремонта, и других вопросов.
По ее словам, сейчас на сопровождении находятся шесть беременных женщин, одна из которых вскоре должна родить. Волонтеры помогают ей выгуливать домашнего питомца.
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Лариса Бекетова рассказала, что заявки о помощи принимают по телефону и онлайн.
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«Обращения принимаются, в том числе, через чат и отрабатываются оперативно», — отметила она.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о необходимости уделять особое внимание семьям участников СВО. Помощь им должна быть командной, считает глава региона.
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Подольск
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