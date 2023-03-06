Подмосковье 06 марта 2023, 12:26 «Выручка и партнерство». Губернатор Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям Губернатор Воробьев: помощь бойцам СВО и их семьям в Подмосковье должна быть командной Телеканал «360»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на еженедельном совещании перед зампредами, напомнил о необходимости уделять особое внимание семьям, чьи родственники участвуют в спецоперации. Помощь им должна быть «командной», отметил глава региона.

«Мы должны вспомнить послание, которое наш президент давал Федеральному собранию, где особый блок уделен вниманию тем семьям, чьи сыновья, мужья, отцы находятся на передовой. Сегодня мы попросили наших уважаемых глав пригласить и волонтеров, и активистов, и членов семей, которые тоже ждут, помогают, участвуют в жизни бойцов», — отметил Андрей Воробьев.

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Он подчеркнул, что и власти Подмосковья будут, как и прежде, принимать максимальное участие в этой помощи. Речь идет о том, чтобы стать одной командой, считает губернатор.

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«Если вдруг кто-то засиделся в кабинете и поймал себя на мысли, что он все дела сделал — автобусы ходят хорошо, тепло в домах, и весь снег убран, — то точно каждый из нас должен уделить внимание тем, кто испытывает сейчас сложности, переживания. Потому что, опять же ссылаясь и цитируя нашего президента, речь идет о том, чтобы мы были одной командой», — произнес губернатор Воробьев.

Он добавил, что команда — это когда есть взаимовыручка, взаимопонимание, партнерство, «причем все это — от чистого сердца». Андрей Воробьев выразил надежду на то, что в подмосковной команде именно такие принципы — «очень простые, но очень ценные».

Он напомнил, что власти Подмосковья общались с бойцами СВО и их семьями в Кантемировской дивизии, и у них возникли важные вопросы, решить которые при этом несложно. Губернатор выразил надежду, что с этим удастся оперативно справиться. Андрей Воробьев напомнил, что военнослужащих в регионе много, и верховный главнокомандующий принял решение по отпускам, по системе ротации. Все это требует внимания и дополнительных разъяснений.

«В завершение этого момента еще раз сделаю акцент, который я регулярно повторяю. Очень прошу, чтобы он вам не надоедал. В своих постановлениях, указах мы не можем прописать каждую мелочь, каждый нюанс», — обратился Воробьев к зампредам.

Он поблагодарил глав округов, активных жителей, комитеты, которые осуществляют «постоянное сопровождение всего того, что важно».