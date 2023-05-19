Подмосковье 19 мая 2023, 17:16 Обработка лесов от непарного шелкопряда пройдет на востоке Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о запланированной обработке лесов от непарного шелкопряда на территории Егорьевского, Луховицкого и Шатурского лесничеств. Работы проведут с 20 по 30 мая.

Гусеница непарного шелкопряда объедает листву и оголяет лиственные и хвойные породы деревьев в лесах и садах. Она предпочитает плодовые насаждения яблони и сливы. В дикой природе гусеница предпочитает дуб, березу и липу.

Реклама

После полного объедания листьев деревьев гусеницы непарного шелкопряда спускаются на землю, нанося ущерб полям, пастбищам и приусадебным хозяйствам, садам и паркам.

«В Московской области выявили очаг размножения непарного шелкопряда на территории Егорьевского, Луховицкого и Шатурского лесничеств <…> На период обработки и последующие семь дней лесные массивы, пораженные непарным шелкопрядом, будут закрыты для посещения», — уточнили в комитете.

В населенных пунктах и СНТ обработка проводиться не будет. Во время обработок следует ограничить лет пчел в течении четырех-шести суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».