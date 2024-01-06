Подмосковье 06 января 2024, 17:17 Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с энергоресурсами в Подмосковье РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям Московской области. На проблемы с электричеством ранее жаловались жители региона.

В настоящее время следственные органы ГСУ СК России по Московской области ведут проверку по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям городского округа Чехов. По сообщениям, сотни граждан вынуждены находиться в экстремальных условиях без электричества и отопления.

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Представители администраций городских округов уже принесли свои извинения местным жителям за доставленные неудобства, а ресурсоснабжающая организация ссылается на аномальные погодные условия, которые и привели к сбоям и авариям.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с электроэнергией и отоплением.

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