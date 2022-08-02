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    02 августа 2022, 18:42

    Оборудование для обеспечения безопасности произведет новый резидент ОЭЗ «Дубна»

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Новый резидент ОЭЗ «Дубна» займется разработкой и производством оборудования для обеспечения безопасности. В проект инвестируют более 80 миллионов рублей, сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Оборудование для обеспечения безопасности произведет новый резидент ОЭЗ «Дубна»

    Компания «Файернет», ставшая резидентом особой экономической зоны «Дубна», планирует построить производственный комплекс площадью не менее 1000 квадратных метров. Инвестор будет осуществлять разработку и производство систем обеспечения безопасности — систем пожаротушения, спасательного и пожарного оборудования, а также сопутствующей продукции.

    «Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 80 миллионов рублей. На предприятии планируется создать порядка 20 рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

    Зампред напомнила, что на территории ОЭЗ Подмосковья созданы комфортные инвестиционные условия, они позволяют реализовывать проекты с максимальной эффективностью. Резидентами пяти ОЭЗ уже стали 212 компаний, которые инвестировали в проекты более 109 миллиардов рублей.

    «Наша компания также займется комплексным проектированием, взаимодействием в сфере обмена международным опытом, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. В непосредственной близости от производственного комплекса мы планируем оборудовать полигон для проведения испытаний. Так мы сможем внедрять в производство инновационные решения, опираясь на текущий уровень развития науки и техники, сохраняя при этом конкурентоспособную ценовую политику», — сказал генеральный директор компании «Файернет» Олег Антипов.

    Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об упрощении проверок для бизнеса в регионе.