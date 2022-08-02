Оборудование для обеспечения безопасности произведет новый резидент ОЭЗ «Дубна»

Новый резидент ОЭЗ «Дубна» займется разработкой и производством оборудования для обеспечения безопасности. В проект инвестируют более 80 миллионов рублей, сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Файернет», ставшая резидентом особой экономической зоны «Дубна», планирует построить производственный комплекс площадью не менее 1000 квадратных метров. Инвестор будет осуществлять разработку и производство систем обеспечения безопасности — систем пожаротушения, спасательного и пожарного оборудования, а также сопутствующей продукции.

«Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 80 миллионов рублей. На предприятии планируется создать порядка 20 рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что на территории ОЭЗ Подмосковья созданы комфортные инвестиционные условия, они позволяют реализовывать проекты с максимальной эффективностью. Резидентами пяти ОЭЗ уже стали 212 компаний, которые инвестировали в проекты более 109 миллиардов рублей.

«Наша компания также займется комплексным проектированием, взаимодействием в сфере обмена международным опытом, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. В непосредственной близости от производственного комплекса мы планируем оборудовать полигон для проведения испытаний. Так мы сможем внедрять в производство инновационные решения, опираясь на текущий уровень развития науки и техники, сохраняя при этом конкурентоспособную ценовую политику», — сказал генеральный директор компании «Файернет» Олег Антипов.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об упрощении проверок для бизнеса в регионе.