Подмосковье 28 февраля 2023, 23:59 Оборудование 36 трансформаторных подстанций отремонтировали за год в Раменском

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В 2022 году филиал АО «Мособлэнерго» в Раменском отремонтировал оборудование 36 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнергетики Подмосковья.

Также филиал «Мособлэнерго» отремонтировал 49,7 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, в 20 трансформаторных подстанциях были приведены в порядок строительные части зданий. Все работы были проведены в рамках программы капремонта, уточнил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Также специалисты провели расчистку трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности — было расчищено более 20 гектаров. Для сравнения, в 2021 году ремонт был проведен в семи подстанциях в Раменском округе, уточнили в пресс-службе.

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Всего в 2022 году энергетики «Мособлэнерго» отремонтировали в Подмосковье 316,6 километра линий электропередачи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 4,5 тысячи домов Подмосковья капитально отремонтируют к 2025 году.

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