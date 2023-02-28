28 февраля 2023, 23:59
Оборудование 36 трансформаторных подстанций отремонтировали за год в Раменском
В 2022 году филиал АО «Мособлэнерго» в Раменском отремонтировал оборудование 36 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнергетики Подмосковья.
Также филиал «Мособлэнерго» отремонтировал 49,7 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, в 20 трансформаторных подстанциях были приведены в порядок строительные части зданий. Все работы были проведены в рамках программы капремонта, уточнил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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Также специалисты провели расчистку трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности — было расчищено более 20 гектаров. Для сравнения, в 2021 году ремонт был проведен в семи подстанциях в Раменском округе, уточнили в пресс-службе.
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Всего в 2022 году энергетики «Мособлэнерго» отремонтировали в Подмосковье 316,6 километра линий электропередачи.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 4,5 тысячи домов Подмосковья капитально отремонтируют к 2025 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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