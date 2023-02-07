07 февраля 2023, 12:15
Оборот товаров между Подмосковьем и Китаем вырос на 63%
Внешнеторговый оборот Подмосковья и Китая вырос на 63% за 11 месяцев и превысил 500 миллионов долларов. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.
«Стоимость экспорта составила более 270 миллионов долларов, импорта — более 230 миллионов долларов», — отметил он.
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В прошлом году Подмосковье начало экспортировать в Китай мясную продукцию на 258 миллионов долларов, масличные семена и плоды более чем на пять миллионов долларов, а также мучные и кондитерский изделия более чем на 3,5 миллиона долларов.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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