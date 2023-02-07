Подмосковье 07 февраля 2023, 12:15 Оборот товаров между Подмосковьем и Китаем вырос на 63%

Читать 360tv в

Внешнеторговый оборот Подмосковья и Китая вырос на 63% за 11 месяцев и превысил 500 миллионов долларов. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«Стоимость экспорта составила более 270 миллионов долларов, импорта — более 230 миллионов долларов», — отметил он.

Реклама

В прошлом году Подмосковье начало экспортировать в Китай мясную продукцию на 258 миллионов долларов, масличные семена и плоды более чем на пять миллионов долларов, а также мучные и кондитерский изделия более чем на 3,5 миллиона долларов.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».