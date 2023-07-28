Подмосковье 28 июля 2023, 04:29 Обновленный Центральный парк культуры и отдыха в Долгопрудном откроют в сентябре Министерство благоустройства Московской области

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В Долгопрудном продолжается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. Объект откроют в сентябре, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Мы уже проводили работы в Центральном парке Долгопрудного в 2021 году. На этот год запланированы работы по комплексной модернизации парка на площади 15,7 гектара», — рассказал министр.

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Ранее в парке заменили хоккейную коробку и установили новую детскую площадку, танцплощадку и дополнительное наружное освещение.

В этом году специалисты заменят покрытия, обновят площадь для мероприятий, обустроят транзитную велодорожку. Для молодежи организуют скейт-парк. В парке разместят новые скамьи и урны, а также установят современные системы уличного освещения и видеонаблюдения. Территорию озеленят.

Сейчас на объекте кладут плитку на тропинки, устанавливать фонари, сцену и обустраивают газон. Работы выполнили на 39%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков.

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