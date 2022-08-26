Обновленный сквер у теннисных кортов открыли в Сергиевом Посаде

После масштабного благоустройства в Сергиевом Посаде вновь открылся сквер у теннисных кортов. Открытие обновленной общественной территории состоялось 25 августа.

«У горожан появилась еще одна современная рекреационная зона. Сквер „У теннисных кортов“ вновь стал доступен для посетителей, но уже в новом облике. Важно, что жители сами выбрали эту территорию для благоустройства. За ее преображение в прошлом году проголосовало более пяти тысяч жителей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Обновленный сквер — это уютное и удобное пространство для комфортного отдыха жителей разных возрастов. Здесь сформировали сеть удобных пешеходных дорожек, вдоль которых разместились скамьи и урны. В центральной части обустроена зона для тихого отдыха. Для активных детей есть зона с игровыми элементами, а по соседству с ней расположилась площадка для игры в настольный теннис. Рядом с теннисными столами появились сиденья и бетонные скамьи для зрителей. В обновленном общественном пространстве также провели озеленение и установили светильники с энергосберегающими лампами.

Территорию обновили благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов, которое проводят в Подмосковье. В этом году в планах — преобразить 60 локаций.