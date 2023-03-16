Подмосковье 16 марта 2023, 17:52 Обновленный сквер у Дома культуры имени Воровского откроют в Раменском осенью

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В Раменском в этом году пройдет благоустройство сквера возле Дома культуры имени Воровского. Территорию обновят в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

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«Сегодня территория сквера находится в неудовлетворительном состоянии — разрушено покрытие тротуаров, отсутствует озеленение, устаревшие малые архитектурные формы. Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ раменцы получат обновленное городское пространство для тихого, спокойного отдыха»,— рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он отметил, что при проектировании сквера стояла задача создать зоны тихого отдыха с удобными скамьями, навесами, разместить современную парковую мебель и заменить существующий фонтан.

Будет сформирована пешеходная аллея с центральной зеленой зоной и местами для отдыха. В сквере установят городские качели, парковые навесы со скамьями, появится входная стела. Со стороны проезда к детскому саду создадут автопарковку. В обновленном пространстве для отдыха горожан будет создана современная световая среда и установлены камеры видеонаблюдения.

Завершить работы планируется в сентябре, уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый этап благоустройства ждет Фрязино в 2023 году.

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